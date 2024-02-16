نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من برشلونة على محاولة باريس ضم جافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي برشلونة، على خطط باريس سان جيرمان لاستقطاب الإسباني الدولي بابلو جافي، لصفوف الفريق العاصمي في الفترة القادمة.

باريس سان جيرمان يضع عينه على جافي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان يضع جافي نجم وسط برشلونة ضمن قائمة أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فأن إدارة برشلونة رسالتها واضحة لباريس سان جيرمان وهي أن جافي “غير قابل للمس” في إشارة إلى عدم وجود أي نية للموافقة على رحيله.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة لا تعلم بالأخبار المتداولة وفي نفس الوقت غير مهتمين بها.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان، من جانبها لحسم صفقات قوية في ميركاتو الصيف القادم لتعويض رحيل كيليان مبابي في نهاية الموسم الجاري.