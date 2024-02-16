نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: المنتخب تحت قيادة حسام حسن سيكون النسخة المستحدثة من الجوهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تامر عبدالحميد، على قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال عبدالحميد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المنتخب سيتطور بشكل كبير تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأضاف، سنرى نسخة الجوهري مرة أخرى والمستحدثة لعام 2024، لأنه يمتلك نفس فكر واستراتيجية المدرب التاريخي الراحل.

وأكمل، تواجدت مع حسام وإبراهيم حسن سنين طويلة في الملاعب وأعلم فكرهم، وبالطبع تدربت تحت قيادة الجوهري، هناك تشابه كبير جدا بينهم.

وتابع، تصريحات العميد حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، يريد أن يوصل من خلالها مفهوم الوطنية وكيفية نجاح الدولة وعودة الروح مرة أخرى.

