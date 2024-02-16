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أحمد جودة - القاهرة - كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة رفقة الريدز أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة برينتفورد

وتعرض محمد صلاح للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وذلك خلال منافسات أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شارك محمد صلاح في التدريبات الجماعية كاملة، وبهذا سيشارك في مواجهة برينتفورد".

وتطرق بحديثه إلى برينتفورد: " فريق صعب، بالنسبة للطريقة التي يلعبون بها، كما أنهم جيدين في الكرات الثابتة".

وتحدث عن أليوت: "على الرغم من إنه صغير في بعض الأحيان ننسى ذلك، قبل الإصابة التي تعرض لها كان من اوائل اللاعبين في تشكيلة الفريق، هارفي مهم بشكل لا يصدق وأنا أعلم أنه يعرف ذلك."

واختتم كلوب حديثه: "إذا فكرت في تحسن الفريق، ربما كنت سأتفاجأ، إنه فريق جيد حقًا، نحتاج إلى الحظ، واللاعبين المتاحين لأطول فترة ممكنة".

وجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد حددت غد السبت الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، موعد للمواجهة النارية بين ليفربول وبرينتفورد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» الموسم الحالي 2023/2024.

