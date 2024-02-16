نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. أوسيمين بديل مبابي في باريس سان جيرمان وتوماس توخيل مرشح لخلافة كلوب في ليفربول وبرشلونة يستهدف ضم مارتينيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 16-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يعد مهاجم نابولي ونيجيريا فيكتور أوسيمين (25 عامًا) من بين أبرز المرشحين لباريس سان جيرمان ليحل محل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي أبلغ النادي الفرنسي بأنه سيتركه في نهاية الموسم. (ذا أثليتم)

من المرجح بشكل متزايد أن ينفصل بايرن ميونيخ عن المدير الفني توماس توخيل في الصيف ومن المقرر أن ينافس ليفربول في محاولة تعيين تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن. (تايمز)

تم إدراج هانسي فليك، المدير الفني السابق لألمانيا وبايرن ميونيخ، في القائمة المختصرة لبرشلونة ليحل محل تشافي، بينما سيفكر بايرن ميونيخ أيضًا في اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا إذا قرروا إقالة توخيل. (بيلد)

قد يكلف هدف أرسنال بيدرو نيتو، 23 عامًا، 60 مليون جنيه إسترليني، حيث يتطلع ولفرهامبتون إلى جلب رسم قياسي للنادي للمهاجم البرتغالي. (ستاندارد)

وافق أوليفر جلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق على تولي مسؤولية كريستال بالاس، الذي من المتوقع أن ينفصل عن روي هودجسون. (تايمز)

يستعد برايتون لاحتمال رحيل مدربه روبرتو دي زيربي في نهاية الموسم، حيث يجذب الإيطالي اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد. (ديلي ميل)

جافي هدف باريس سان جيرمان الصيف المقبل

يعد لاعب خط وسط برشلونة وإسبانيا جافي، 19 عامًا، هدفًا للانتقالات الصيفية لباريس سان جيرمان. (ذا أثليتك)

ويرغب برشلونة في التعاقد مع جناح أيسر في الصيف ويراقب لاعب أرسنال الدولي البرازيلي غابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 22 عامًا، وبرايتون والياباني كاورو ميتوما، 26 عامًا، وخفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي البالغ من العمر 23 عامًا، من جورجيا. (موندو ديبورتيفو)

ويقدر أرسنال الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا البالغ من العمر 22 عامًا بمبلغ يتراوح بين 150 مليون جنيه إسترليني و200 مليون جنيه إسترليني. (كرة القدم من الداخل)

تشيلسي وأرسنال يتنافسان على ضم محمد قدوس

تشيلسي وأرسنال مهتمان بالتعاقد مع لاعب خط وسط مهاجم وست هام وغانا محمد قدوس، 23 عامًا. (فيشاجيس)

قدم تشيلسي عرضًا لجلب رئيس التوظيف في برايتون سام جيويل إلى ستامفورد بريدج. (تلجراف)

أبدى نورويتش سيتي اهتمامه باستبدال المدير الفني ديفيد فاجنر بمساعد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، كارلوس كويستا، في الصيف. (الصن)

نيوكاسل يونايتد واثق من قدرته على المطالبة برسوم تعويض تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني إذا غادر المدير الرياضي دان أشورث النادي للانضمام إلى مانشستر يونايتد. (الصن)

ويعمل مانشستر يونايتد أيضًا على التوصل إلى صفقة لتعيين مدير كرة القدم في ساوثهامبتون جيسون ويلكوكس. (الصن)