نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي مصري يشعل البريميرليج.. ليفربول يتعاقد مع نجم الأهلي ودبابة الزمالك؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مسيرة النجم الدولي محمد صلاح في أوروبا مع أندية بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وحاليًا ليفربول، قد رفعت سقف طموحات الجمهور المصري الذي يتمنى رؤية مزيد من نجوم "الفراعنة" في الدوريات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي.

نجح صلاح، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017، في كتابة اسمه بحروف من ذهب مع أساطير الدوري الإنجليزي عامةً و"الريدز" بشكل خاص.

وأصبحت مسيرة صلاح الأوروبية، وهو أفضل محترف مصري على الإطلاق، هدفًا ونموذجًا للعديد من النجوم المصريين الذين يتمنوا السير على خُطى "مو" في الاحتراف الخارجي.

هل ينتقل إمام عاشور ومصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي؟

قال حسن غنيمة مراسل قناة "أون تايم سبورتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يحلم بتواجد الثنائي المصري إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بجوار محمد صلاح في ليفربول، الموسم المقبل.

وأضاف حسن غنيمة في منشوره الشخصي: "هذا ثلاثي كفيل أنه يقلب ويكسر الدوري الإنجليزي".

واتفقت بعض التعليقات مع محتوى المنشور بينما اختلفت آراء أخرى مع الفكرة معتبرين أنها مستحيلة نظرًا لاقتراب محمظ صلاح من مغادرة صفوف ليفربول، للانضمام إلى كتيبة النجوم العالميين في دوري روشن السعودي.

صلاح في طريقه لمغادرة الدوري الإنجليزي

تلقى محمد صلاح، عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي، لمزاملة مواطنه المصري أحمد حجازي والفرنسيين كريم بنزيما وكانتي ولكن إدارة ليفربول رفضت وأغلقت باب رحيل اللاعب لحاجة الفريق لخدماته.

ولا يزال محمد صلاح، على رأس قائمة الأهداف العالمية المطلوبة لدى صندوق الاستثمار السعودي، ويحظى “الفرعون المصري” باهتمام كبير من ناديي الهلال واتحاد جدة للتعاقد معه خلال صيف 2024.

ويقدم إمام عاشور، مستوى لافت مع النادي الأهلي ومنتخب مصر هذا الموسم، الأمر الذي دفع البعض للتفكير في إمكانية عودته للاحتراف مجددًا، ويواصل مصطفى محمد نجم الزمالك السابق، تألقه بقميص نانت الفرنسي وبات على رادار العديد من الأندية الأوروبية في ميركاتو الصيف المقبل، حسب التقارير الأخيرة.

ولفت عمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأنظار هو الآخر بمستواه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ليرتبط اسمه بناديي آرسنال ونيوكاسل يونايتد، ويفتح باب الأمل لرؤية مزيد من النجوم المصريين في الدوري الإنجليزي.