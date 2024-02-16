نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أكاديميات في القاهرة واختبارات بالمحافظات.. الإسماعيلي يتعاقد مع شركة تسويق جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعاقده مع شركة تسويق رياضي لرعاية بعض فرق الناشئين بالنادي وهي 2004-2006-2008، بالإضافة إلى قطاع البراعم ب، وإدارة اختبارات النادي في جميع محافظات مصر، باستثناء الإسماعيلية، بجانب إنشاء 4 أكاديمية للنادي داخل القاهرة.

الإسماعيلي يتعاقد مع شركة تسويق جديدة

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس الإدارة، باجراء تطوير شامل لقطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بالنادي، بجانب التنقيب عن المواهب في المحافظات وتنمية موارد النادي.

ويتقاضى الإسماعيلي مبلغ مالي كبير، نظير هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يستمر حتى نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي.

يذكر أن الإسماعيلي، تعاقد من أكبر شركات التسويق الرياضي في مصر وسبق لها التعاقد مع النادي الإسماعيلي لإدارة فرع القاهرة لمدة 4 سنوات من 2018 حتي 2022 وكانت لها تجارب سابقة ناجحة في العديد من الأندية منها سيراميكا كيلوباترا والإنتاج الحربي والترسانة ودمياط وبورتو السويس.