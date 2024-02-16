كلوب يحصد جائزة مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة الموسم الحالي 2023/2024 لشهر يناير المنقضي.

كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير

نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بالظفر بالجائزة وذلك للمرة العاشرة خلال مشواره التدريبي في عالم كرة القدم.

وكان كلوب ينافس لحصد الجائزة، كل من: "ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي".

وحصد كلوب الجائزة بعد قيادته لفريقه الإنجليزي ليفربول للفوز بثلاث مباريات خلال شهر يناير أمام نيوكاسل يونايتد وبورنموث وتشيلسي، واستطاع لاعبوه تسجيل 12 هدفًا، وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أرسنال بالمركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف خلف السيتي.