جوتا يحصد جائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة الموسم الحالي 2023/2024 عن شهر يناير المنقضي.

جوتا يحصد جائزة لاعب شهر يناير 2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز

ووقع الاختيار على ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحصد فيها البرتغالي جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق جوتا على كل من: "كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون لاعب توتنهام، إيليا أديبايو لاعب لوتون تاون، كونور برادلي لاعب ليفربول، وجابرييل دوس سانتوس لاعب أرسنال.

وشارك جوتا رفقة ليفربول خلال شهر يناير، حيث استطاع أن يسجل 3 أهداف أمام تشيلسي وبورنموث، وقاد الريدز للفوز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال شهر يناير الماضي.

