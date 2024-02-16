أرتيتا يكشف عن موقف أرسنال من التعاقد مع كيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن موقف الجانرز من التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يستعد لحسم صفقة مبابي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كيليان مبابي أبلع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برغبته في الرحيل عن النادي الباريسي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الجاري.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2024 المقبل، ورفض اللاعب فكرة تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، منذ أيام قليلة؛ أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في حسم صفقة كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

أرتيتا يوضح حقيقة رغبة أرسنال في التعاقد مع كيليان مبابي

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات منذ قليل عند سؤاله عن إمكانية ضم كيليان مبابي:"عندما يتواجد لاعب بمثل هذه الإمكانيات في عالم كرة القدم، ينبغي علينا أن نسعى لإمكانية ضمه، ولكن في الوقت الحالي، أصبح الأمر مستحيلًا".

