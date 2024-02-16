11 لاعب يغيبون عن الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب 11 لاعب عن فريق الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع بينهم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يغيب 11 لاعبا من المارد الأحمر عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد وهم: وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج بسبب الإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أنتوني موديست