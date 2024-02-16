نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تشكيل الأهلي المتوقع وموقف أرسنال من ضم مبابي.. وجوتا وكلوب يفوزان بجائزة في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 16-02-2024 في السطور التالية:

أرتيتا يكشف عن موقف أرسنال من التعاقد مع كيليان مبابي

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن موقف الجانرز من التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كيليان مبابي أبلع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برغبته في الرحيل عن النادي الباريسي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الجاري.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2024 المقبل، ورفض اللاعب فكرة تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، منذ أيام قليلة؛ أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في حسم صفقة كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات منذ قليل عند سؤاله عن إمكانية ضم كيليان مبابي:"عندما يتواجد لاعب بمثل هذه الإمكانيات في عالم كرة القدم، ينبغي علينا أن نسعى لإمكانية ضمه، ولكن في الوقت الحالي، أصبح الأمر مستحيلًا".

عبدالناصر زيدان يصدم الجميع: حسام وإبراهيم حسن موقعوش على عقود ومحدش يعرف هياخدوا كام

فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تعاقد اتحاد الكرة مع حسام وإبراهيم حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الصور التي نشرت للتوأم لحظة التوقيع منذ أيام على صفحة اتحاد الكرة، كانت فارغة وليست عقود.

وأضاف، لا أحد حتى هذه اللحظة في الإدارة المالية يعلم كم سيتقاضى حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل.



وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أنه رفض أن يكون هو وشقيقة إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب "طرفًا ثانيًا" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخرًا لتدريب الفراعنة، وعلق على ذلك قائلًا: " مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكى لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أنتوني موديست.

جوتا يحصد جائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة الموسم الحالي 2023/2024 عن شهر يناير المنقضي.

وقع الاختيار على ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحصد فيها البرتغالي جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق جوتا على كل من: "كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون لاعب توتنهام، إيليا أديبايو لاعب لوتون تاون، كونور برادلي لاعب ليفربول، وجابرييل دوس سانتوس لاعب أرسنال.

وشارك جوتا رفقة ليفربول خلال شهر يناير، حيث استطاع أن يسجل 3 أهداف أمام تشيلسي وبورنموث، وقاد الريدز للفوز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال شهر يناير الماضي.

كلوب يحصد جائزة مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة الموسم الحالي 2023/2024 لشهر يناير المنقضي.

نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بالظفر بالجائزة وذلك للمرة العاشرة خلال مشواره التدريبي في عالم كرة القدم.

وكان كلوب ينافس لحصد الجائزة، كل من: "ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي".

حصد كلوب الجائزة بعد قيادته لفريقه الإنجليزي ليفربول للفوز بثلاث مباريات خلال شهر يناير أمام نيوكاسل يونايتد وبورنموث وتشيلسي، واستطاع لاعبوه تسجيل 12 هدفًا، وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أرسنال بالمركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف خلف السيتي.