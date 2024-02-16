نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يوافق على انتقال ديفيز إلى ريال مدريد.. ولكن في حالة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه نادي بايرن ميونخ الألماني، للموافقة على انتقال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يسعى لضم ديفيز

أبدى نادي ريال مدريد، رغبته في الحصول على خدمات الظهير ألفونسو ديفيز، لدعم خط دفاع الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة “كيكر” الألمانية فأن ديفيز يطلب الحصول على مبلغ إجمالي قدره 13 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافآت من أجل توقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ بعد عام 2025.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مسؤولي بايرن ميونخ قرروا عدم الاستسلام في المرحلة المقبلة، لمتطلبات الرواتب المرتفعة جدًا للاعبي البافاري.

وينوي بايرن ميونخ، بيع ديفيز إلى ريال مدريد في حال لم يخفض اللاعب مطالبه المالية لتجديد عقده مع النادي الألماني.