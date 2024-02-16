الرياضة

عاجل| كولر يفاجئ الكل.. بديل بيرسي تاو في تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي مؤمن الجندي، بديل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، في تشكيل المارد الأحمر في مباراة الليلة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

كريم فؤاد بديل تاو في تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

قال الجندي عبر برنامجه فاول: "من يكون بديل بيرسي تاو في لقاء الأهلي، خاصة وأنه يعاني من الإجهاد بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا، وبالفعل قبل ساعات من لقاء الأهلي ضد شباب بلوزداد الجنوب أفريقي خارج التشكيل الأساسي".

وقاد بيرسي تاو منتخب بلاده جنوب إفريقيا لحصد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، بكوت ديفوار.

وتابع: "سيكون كريم فؤاد بديلًا  لبيرسي تاو في اليوم ضد شباب بلوزداد الجزائري".

ومن المقرر أن يلتقى النادى الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائرى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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