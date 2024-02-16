نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسببين.. برشلونة يستبعد التعاقد مع ناجلسمان لخلافة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستبعد نادي برشلونة، خيار التعاقد مع الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، في حال إقالة تشافي هيرنانديز من قيادة الفريق الكتالوني في الفترة القادمة.

ناجلسمان خارج حسابات برشلونة

بدأ نادي برشلونة، التفكير في مرحلة ما بعد تشافي، وتم تحديد قائمة مختصرة من المدربين لاختيار أحدهم لتدريب “البارسا” حال اتخاذ قرار الإقالة بشكل رسمي لسوء النتائج.

وأفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن اسم ناجلسمان مستبعد تمامًا من قائمة المدربين المرشحين لتدريب برشلونة، بل وهناك بعض الأصوات بالنادي لا تنصح بالتعاقد مع مدرب بايرن ميونخ السابق.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن السبب الأول لاستبعاد ناجلسمان هو ارتباطه بقيادة منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا القادمة “يورو” إلى منتصف يوليو، مما سيُبطئ سير تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

أما السبب الثاني هو أن نادي برشلونة يرغب في إيجاد مدرب أكثر خبرة يتعامل بطريقة جيدة مع غرفة الملابس وأيضًا ضغوطات النادي.