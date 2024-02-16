نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب ينضم إلى قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة الموسم الحالي 2023/2024 لشهر يناير المنقضي.

نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بالظفر بالجائزة وذلك للمرة العاشرة خلال مشواره التدريبي في عالم كرة القدم.

وكان كلوب ينافس لحصد الجائزة، كل من: "ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي".

5 مدربين فقط فازوا بجائزة مدرب الشهر 10 مرات أو أكثر في الدوري الإنجليزي كالتالي:

27 - السير أليكس فيرجسون

15 - أرسين فينجر

11 - بيب جوارديولا

10 - ديفيد مويس

10 - يورجن كلوب

الفائزون بجائزة مدرب الشهر في موسم 2023-2024

أغسطس: أنجي بوستيكوجلو (توتنهام).

سبتمبر: أنجي بوستيكوجلو (توتنهام).

أكتوبر: أنجي بوستيكوجلو (توتنهام).

نوفمبر: إريك تين هاج (مانشستر يونايتد).

ديسمبر: أوناي إيمري (أستون فيلا).