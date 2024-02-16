نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يستحق قيادة منتخب مصر واتحاد الكرة لا يصلح لإدارة "كشك".. ناقد رياضي يفتح النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الناقد الرياضي شوقي حامد، باختيار حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا والذي رحل عن منتخبنا الوطني، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، واصفا إياه بأفضل لاعب مصري على مر التاريخ.

ناقد رياضي: حسام حسن يستحق قيادة منتخب مصر

قال الناقد الرياضي خلال مداخلة استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "حسام حسن هو الخيار الأمثل والأصلح لقيادة منتخب مصر، ولكن عليه الاستعانة بمساعدين على مستوى عالي، من الخبرة العلمية والتقنية، مثلما اعتمد على رجاله لتساعده فنيًا وعدم الاعتماد على معاونيه فقط".

وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة ضرورة توفير محلل أداء، لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن، وليس الاعتماد فقط على المعد البدني البرازيلي، والذي كان يعمل معه في الأردن وجاء بناء على رغبة التوأم".

وأشار: "اتحاد الكرة بأكمله لا يصلح لإدارة كشك، وحازم إمام تم تحميله فشل البرتغالي روي فيتوريا، وهو لا يتحمله بمفرده، جمال علام هو من وقع عقد فيتوريا وهو من يحاسب، على ثمن اختياراته الخاطئة منذ توليه المسئولية".

وأضاف حامد: "الناس زهقت من المستوى الضحل للمنتخب، ويجب على حسام حسن أن يبدأ مشواره مع منتخبنا، بصورة صحيحة وبجهازه الحالي، أرى أنه لن يكون هناك إضافات للمستوى، لا بد من استكمال الجهاز بعناصر جيدة وخبرة".