نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلى يتفوق في القيمة التسويقية على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق النادي الأهلي الموعد المرتقب لمواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء أرضية ملعب 5 جويلية في الجزائر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دورى أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره شباب بلوزداد في القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم حيث تبلغ قيمة الأهلي 32.48 مليون يورو، كما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 11.78 مليون يورو.

وتذاع المباراة عبر شاشة مجموعة قنوات beIN Sports القطرية والمصرية التي تعد الناقل الحصري لبث فعاليات دوري أبطال إفريقيا.

التردد: 12264

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الاستقطاب: أفقي

كما أعلنت القناة الجزائرية عن بث موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد مجانًا عبر التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

