نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يتحدث عن وضع برشلونة ومواجهة سيلتا فيجو ومصير دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة مضيفه سيلتا فيجو غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي: دي يونج لاعب مهم.. ومتحدون للرمق الأخير

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "لدينا خصم يعتبر واحدًا من أفضل المستعدين تكتيكيًا. أعتقد أن سيلتا تستحق المزيد من النقاط مما لديها".

وأضاف: "بنيتيز مدرب عظيم والفريق لديه أمور واضحة جدًا. بعيدًا عن المنزل، الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة لنا مقارنة بالمنزل".

وتابع: "في برشلونة؛ نحن ملزمون بتحقيق النجاح. إذا أردنا مواصلة المنافسة على الليجا فيجب أن نحصل على الثلاث نقاط غدًا، لا يمكننا أن نفشل بعد الآن".

وزاد: "نحن لا نعتمد على أنفسنا ولكن يجب علينا الاستمرار. مازلت أعتقد أنه يمكننا إنهاء الموسم بطريقة جيدة".

وحول مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج، رد تشافي: "أنه لاعب مهم للغاية، لاعب كرة قدم ممتاز جدًا، يشعر بالراحة في النادي، والأمر يتوقف على النادي وعليه".

وواصل:" لكني أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، أعتقد أنه وقت الوحدة، هناك نحو 4 أشهر تقريبًا من الموسم تبقى، وليس الوقت المناسب للحديث عن الرحيل، على الأقل بالنسبة لنا من الداخل".

واستمر في حديثه: "نحن نتحدث عن مباراة سيلتا، كيف نهاجم بشكل جيد، كيف ندافع بشكل جيد، كيف نحسن، كيف نصحح الأمور، وبعد ذلك سيأتي دور دوري أبطال أوروبا، مباريات هامة نحن نفكر في ذلك، لا في الموسم المقبل، هذا ما يمكنني قوله".

وشدد: "غدًا ثلاث نقاط مهمة جدًا للدوري. نحن نفكر في سيلتا، وهناك وقت للتفكير في نابولي".

وأردف: "ما نحاول القيام به هو تصحيح الأخطاء الفردية حتى نكون قادرين على أن نكون على أعلى مستوى ونفوز. علينا أن نتحسن من الآن وحتى نهاية الموسم".

وأكمل: "الأمر ليس بسبب السلوك والاحترافية. لقد كان هناك العديد من الظروف التي جعلتنا لم ننافس بنفس جودة العام الماضي".

واختتم: "لدي كل الثقة من الرئيس وديكو واللاعبين، نحن متحدون للمنافسة حتى الرمق الأخير".