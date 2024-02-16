لويس إنريكي يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد: ليس لدي معلومة

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أحمد جودة - القاهرة - علق لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على انتقال النجم الدولي كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

وأبدى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، موافقته على الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، والانتقال بشكل رسمي إلى صفوف ريال مدريد، مع نهاية الموسم الجاري وتحديدا خلال صيف 2024 المقبل.

لويس إنريكي يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وكشف لويس إنريكي عند سؤاله عن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد: "سأحاول إنهاء هذا الموضوع هنا: حتى تقرر الأطراف المعنية التحدث، لن أعلق على أي شيء، لأنني ليس لدي معلومة، الأطراف المعنية لم تتحدث بعد، لا مبابي ولا أي شخص من النادي”.

وتابع: "أنا هنا أعمل من أجل أن نكون أفضل فريق ولن أتحدث فيما يخص كيليان مبابي حتى تتحدث الأطراف التي لها شأن في ذلك".

واختتم إنريكي: "باريس سان جيرمان سيبقى هو الأولوية المطلقة بعيدًا عن أي لاعب".

