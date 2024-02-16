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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف آلحين.. مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بث مباشر دون تقطيع | الدوري السعودي الممتاز 2024

مواجه سعودية بين الأخدود وأهلي جدة Al-Khlood vs Al-Ahli Jeddah،.. يلا كورة لايف آلحين.. مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بث مباشر دون تقطيع | الدوري السعودي الممتاز 2024..يشهد ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضي مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، مواجهة كروية هامة تجمع بين قطبي الكرة السعودية، النادي الأهلي ونادي الأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أهلي جدة والأخدود من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

يلا كورة لايف آلحين.. مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بث مباشر دون تقطيع | الدوري السعودي الممتاز 2024

الأهلي يواجه الأخدود في معركة كروية مثيرة على ملعب الأمير هذلول

يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن المتصدر الهلال. بينما يتواجد الأخدود في المركز الثاني عشر، ويسعى جاهدًا للوصول إلى منطقة أكثر أمانًا في جدول الترتيب.

يُتوقع أن يدفع المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله بتشكيلة قوية تضم العديد من العناصر الأساسية، سعيًا لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

ومن أهم العائدين إلى تشكيلة الأهلي اليوم المدافع عبد الله العمار بعد تعافيه من الإصابة العضلية، بالإضافة إلى كل من رياض محرز وإدوارد ميندي وفراس البريكان.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لمواصلة ملاحقة الهلال والنصر في صراع الصدارة، بينما يبحث الأخدود عن تحقيق فوز هام يُبعده عن منطقة الخطر.

وبلا شك، ستكون هذه المباراة مثيرة للغاية، وننتظر بفارغ الصبر لمعرفة من سيخرج منتصرًا من هذه المواجهة الكروية.

تشكيلة الأهلي امام الأخدود اليوم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد بالعبيد، عبد الله العمار، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: جابرييل فيجا، رياض محرز، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: فراس البريكان، آلان سان ماكسيمان.

يلا كورة لايف آلحين.. مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بث مباشر دون تقطيع | الدوري السعودي الممتاز 2024

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي



يُسدل الستار اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 على منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي، بمواجهة هامة تجمع بين قطبي الكرة السعودية، النادي الأهلي ونادي الأخدود.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لمواصلة ملاحقة الهلال والنصر في صراع الصدارة، بينما يبحث الأخدود عن تحقيق فوز هام يُبعده عن منطقة الخطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

تُنقل مباراة الأهلي ضد الأخدود في دوري روشن السعودي على قنوات SSC سبورت، وتحديدًا على القنوات التالية:

SSC سبورت 1 HD

SSC سبورت 1 SD

SSC سبورت 5 HD

وسيتولى التعليق على المباراة كل من:

مشاري القرني

رؤوف خليف

أحمد النفيسة

جدول الترددات