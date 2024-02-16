نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام سالم: المصريين يعتبرون محمد صلاح سوبر مان.. وحزين لقيادة اللاعبين القدامى "حملة التشويه ضده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عصام سالم، عن حقيقة هروب محمد صلاح قائد منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من التواجد مع منتخبنا الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي توج بها منتخب كوت ديفوار على حساب المنتخب النيجيري.

عصام سالم: المصريين يعتبرون محمد صلاح سوبر مان

وقال الكاتب الصحفي خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "المصريين يعتبرون محمد صلاح سوبر مان، أو شامشون الجبار لذلك يجب بأن لا يغضب، في حال الهجوم عليه أو توجيه اللوم والانتقاد له".

وأضاف عصام سالم: "حزين للغاية لما يحدث من النجوم السابقين، تجاه محمد صلاح وكان يجب عليهم الدفاع عن محمد صلاح، والتصدي لحملات التشويه التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن ما رأيناه أن البعض قاد هذه الحملات".

وأشار الناقد الرياضي: "وطنية محمد صلاح أكبر ردا على المنتفعين، والجميع يعلم ماذا فعل محمد صلاح لمنتخب مصر، لماذا سيهرب من التواجد مع المنتخب، هل يخشى من أحد لذلك سيتهرب، الحديث عن هروب صلاح نكتة سخيفة".