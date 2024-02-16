نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة البلوز.. جوارديولا يكشف غيابات مانشستر سيتي ويمدح لاعب تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ماذا قال جوارديولا قبل مواجهة تشيلسي؟

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق موقعة الغد:"تشيلسي فريق استثنائي من جميع النواحي وستكون واحدة من أصعب مبارياتنا هذا الموسم".

وأضاف:"حقيقة أن وجود ثلاثة فرق تُنافس على اللقب لا يُحدث فارقًا ـــــ علينا فقط الفوز بمبارياتنا".

وتابع:"كوفاسيتش عاد إلى التدريبات، وسنقوم بتقييم حالة بيرناردو لاحقًا في الجلسة التدريبية".

وواصل:"الثنائي جاك جريليش وجفاريدول لن يشاركان في مباراة الغد بسبب الإصابة.

ومدح بالمر لاعب تشيلسي قائلًأ:"لم تكن لدي أي شكوك حول جودته، الطريقة التي يلعب بها هي طريقة لاعب نجم، لقد أراد الحصول على الدقائق، وكانت مسألة وقت لإظهار جودته الهائلة".