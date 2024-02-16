نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل كبير حول مستقبل أليجري مع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس تطورات مستقبله مع النادي الإيطالي في المرحلة القادمة.

جدل كبير حول مستقبل أليجري مع يوفنتوس

وأكد أليجري في تصريحات له:" لا يزال لدي سنة واحدة متبقية في عقدي، عندما تسير الأمور على ما يرام فهذا يعني أننا نعمل بشكل جيد هذا العام والشيء المهم هو الوصول إلى النهاية في أفضل الظروف بنتيجة ممتازة".

وتابع:" هناك انخفاضًا في الزخم بشأن الفريق، فأنا المسؤول الأول عن عدم إبقاء الزخم مرتفعًا".

وواصل:" ألكاراز لاعب جيد وينمو، لديه قدرة على التعلم السريع، يوم الاثنين لم أسمح له باالعب لأنني كنت بحاجة إليه جاهزًا".

وأنهى:" لدي لاعبين بخصائص أخرى، لكن ألكاراز يتأقلم بشكل جيد للغاية، أما بالنسبة لديالو، فيجب القول إنه قادم من إصابة، وقد بدأ العمل بشكل جيد مع الفريق مرة أخرى وينمو، ربما تتاح له الفرصة للمشاركة ويكون مفيد أيضًا هنا في نهاية الموسم".