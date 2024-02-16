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أحمد جودة - القاهرة - صعود الترسانة لدوري المحترفين وفوز ديروط وقوص بدورى القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة عشر لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب، عن فوز فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم علي فريق الاقصر بقيادة محمد عويس بثلاثية نظيفة.



- تعادل فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس مع فريق طهطا بقيادة محمد صديق بثلاثية لكل منهما.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسمنت اسيوط بهدفين نظيفين عن طريق احمد ترل من ركلة جزاء وفرانسيس الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني سجب فارس احمد الهدف الأول لطهطا.

تم أدرك أحمد حسين الهدف الثالث للاسمنت من ركلة جزاء.

وأضاف بدوى ناصر الهدف الثاني لطهطا.



وفي الدقائق الأخيرة تمكن طهطا من تسجيل الهدف الثالث.



- تعادل فريق ملو بقيادة محمود فرغلي مع فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا سلبيًا.



- فوز فريق قوص بقيادة سيد غريب على فريق كيما أسوان بقيادة عماد سمير بهدفين مقابل هدف.

المجموعة الثانية

1- صعد فريق الترسانة إلى دوري المحترفين بقيادة حسين شكرى بعد فوزه فريق الواسطى بقيادة مصطفى فاروق برباعية نظيفة سجلها محمد يوسف في الشوط الأول.

وأضاف حازم الشامي الهدف الثاني وإدرك أحمد عماد ضبش الهدف الثالث واختتم الاهداف اسلام فتحي من ركلة جزاء.



- تعادل فريق الفيوم بقيادة سعيد صبحي على فريق نجوم مصر بقيادة عصام عيد بهدف لمثله.



- تعادل فريق شباب طامية بقيادة رمضان رجب مع فريق شباب مغاغة بقيادة أحمد الحجر بهدف لمثله حيث تقدم طامية بهدف للاعب على كامل في الشوط الأول وتعادل مغاغة في الشوط الثاني.



- فوز تليفونات بني سويف بقيادة فؤاد سلامه على فريق بنى مزار بقيادة أحمد عبد البديع بهدف نظيف سجله أحمد عبد الفتاح.



وفي مجموعة القاهرة فاز فريق كهرباء الإسماعيلية على فريق بورتو السويس بهدف دون رد سجله رجب العربي في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الاولى

1- ديروط 29 نقطة

2- الالومنيوم 27 نقطة

3- اسمنت اسيوط 22 نقطة

4- كيما اسوان 19 نقطة

5- طهطا 16 نقطة

6- الاقصر 14 نقطة

7- شبان قنا 13 نقطة

8- قوص 8 نقاط

9- ملوى 6 نقاط

المجموعة الثانية

1- الترسانة 33 نقطة

2- الفيوم 23 نقطة

3- المنيا 19 نقطة

4- نجوم مصر 18 نقطة

5- شباب طامية 15 نقطة

6- تليفونات بني سويف 13 نقطة

7- بنى مزار 10نقاط

8- الواسطى 9 نقاط

9- شباب مغاغه 9 نقاط