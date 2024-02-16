بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

منافسة إفريقية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، وبعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2023، يستعد النادي الأهلي المصري لاستئناف مشواره في المباريات الرسمية، حيث يُقام لقاءً مهمًا يجمعه بشباب بلوزداد الجزائري في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، وهو نفس الرصيد لفريق يانغ أفريكانز، ولكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف، بينما يحتل بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط بنفس فارق الأهداف عن فريق ميدياما.

جرت المباراة الأخيرة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية في 8 ديسمبر الماضي، حيث انتهت بتعادل سلبي. يسعى الأهلي للاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري الذي أُقيم في الإمارات مؤخرًا، ورغم الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق، مثل الحارس محمد الشناوي واللاعبين الأجانب بيرسي تاو وأليو ديانغ بسبب الإصابات والإرهاق، يتحدى النادي التاريخ ويتطلع لتحقيق الانتصار. إذ سبق وأن فاز الأهلي مرتين في ثلاث مباريات سابقة جمعته بشباب بلوزداد، وكان آخر لقاء بينهما انتهى بالتعادل السلبي.

من المتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي وشباب بلوزداد ندية ومثيرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما يضمن لهما المنافسة على التأهل للمراحل الإقصائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتاريخيًا، يتمتع النادي الأهلي بسجل حافل بالإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والقاري، ويعتبر من أبرز الأندية في العالم العربي وإفريقيا. تأسس النادي في عام 1907، ومنذ ذلك الحين وهو يحقق النجاحات المتواصلة ويحظى بشعبية كبيرة على مستوى القارة الإفريقية وخارجها.

من الجدير بالذكر أن الأهلي يمتلك جماهيرية كبيرة تتبع وتشجع الفريق بشكل متواصل، سواء في مصر أو في باقي أنحاء العالم العربي والإفريقي. إن تاريخ النادي وإنجازاته الكبيرة يجعله محط أنظار العديد من عشاق كرة القدم، الذين يتطلعون لمتابعة أداء الفريق في كافة المنافسات المحلية والقارية، وبذلك، تظهر مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد فرصة جديدة للفريق المصري لتحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يُشكل تحديًا وفرصة للفريقين على حد سواء لتحقيق أهدافهما وتحقيق التأهل للدور القادم في البطولة.

بالتوقيت.. متي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يُقام لقاء الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 16 فبراير/شباط، على أرضية ملعب 20 أغسطس في مدينة الجزائر، فريق الأهلي ينتمي للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بجانب أندية شباب بلوزداد الجزائري، ويانغ أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية. يُنتظر أن تكون المواجهة حافلة بالإثارة والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في سبيل تحقيق الهدف المنشود في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

كما جرت العادة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن مباريات دور المجموعات تُنقل حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة. ومن المقرر أن تُبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على قناة "beIN Sports HD 6" المخصصة لنقل دوري الأبطال الأفريقي. يعد هذا الترتيب مناسبًا لمحبي كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة المباراة ودعم فريقهم المفضل في رحلته نحو النجاح في البطولة القارية. توفر هذه البث المباشر فرصة للمشجعين للاستمتاع بالتجربة الرياضية بأعلى جودة وبتعليقات محترفة تضيف المزيد من الإثارة والتشويق إلى اللقاء.

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد beIN Sports HD 6 على نايل سات تردد beIN Sports HD 6 على سهيل سات التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024

من الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون متاحة مجانًا للمشاهدين داخل جمهورية مصر العربية من خلال وسيلة واحدة فقط، وهي التلفزيون الأرضي. ستقوم محطة أون تايم سبورتس ببث المباراة عبر قناتها الأرضية، مما يتيح للجماهير المصرية فرصة متابعة اللقاء بشكل مجاني وسهل.

يُعتبر هذا الإعلان خبرًا مهمًا لمحبي كرة القدم في مصر، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة الفريق المفضل دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو خدمات مشفرة. يمكن لأي شخص داخل مصر الوصول إلى القناة الأرضية بسهولة ومتابعة المباراة في راحة منزله.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الفرصة فرصة للعائلات والأصدقاء للتجمع معًا ومشاهدة المباراة معًا، مما يخلق جوًا من الحماس والتفاعل في أوساط المشجعين. تعتبر هذه البث المجاني عبر التلفزيون الأرضي فرصة رائعة للمجتمع المصري للتواصل والتفاعل مع أحداث الرياضة الكبيرة بشكل مباشر ومجاني.

بهذه الطريقة، يمكن للجماهير العريضة في مصر الاستمتاع بمشاهدة المباراة المهمة بين الأهلي وشباب بلوزداد بكل سهولة ودون تكلفة إضافية، مما يضيف إلى جاذبية وشعبية الحدث الرياضي ويعزز من مكانة كرة القدم في قلوب المصريين.

قناة الجزائرية الأرضية

القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجودة القمر الصناعي الجزائرية الأرضية (نايل سات) 11680 27500 أفقي 5/6 HD النايل سات الجزائرية الأرضية (هوت بيرد) لم يحدد 27500 أفقي 3/4 SD هوت بيرد الفضائية الجزائرية (استرا) 12577 (H) 27500 أفقي 3/4 SD استرا

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق “تود” أو عبر خدمة “بي إن كونكت“.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب الفريق النقاط المباريات 1 الأهلي 5 3 2 يانج أفريكانز التنزاني 5 4 3 ميدياما الغاني 4 4 4 شباب بلوزداد 4 3

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

من المتوقع أن يأتي تشكيلة النادي الأهلي أمام نظيره بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

حارس المرمى هو مصطفى شوبير.

خط الدفاع هو محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط هو مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم هو حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

في بداية مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، استهل النادي الأهلي مشواره بنجاح كبير عبر تحقيق انتصارات متتالية. في مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق سانت جورج الإثيوبي، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بثلاثية دون رد في كل من المباراتين، مؤكدًا بذلك تفوقه الواضح على منافسه.

ثم، في مواجهة ميدياما الغاني في أولى جولات دور المجموعات، استمر الأهلي في سلسلة الانتصارات بفوز مهم بثلاثية دون رد على أرضية استاد السلام. هذا الانتصار جاء ليعزز موقف الفريق في المجموعة ويرفع من معنويات اللاعبين.

وفي مواجهته مع يانج أفريكانز التنزاني على أرضية ملعب الأخير، خرج الأهلي بتعادل مقبول بنتيجة هدف لكل فريق. ورغم أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز، إلا أن الأداء الجيد للفريق في هذه المباراة أثبت قدرته على المنافسة على أرضية الفريق المضيف.

أخيرًا، في مباراته الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري على أرضية ملعب القاهرة، خيّم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء. وبالرغم من رغبة الأهلي في تحقيق الانتصار، إلا أن الفريقين لم يتمكنا من هز الشباك، مما جعل النتيجة تبقى دون تغيير.

بشكل عام، يظهر أداء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بأنه متوازن وقوي، حيث يعكس تحقيقه لنتائج إيجابية في معظم المباريات قدرته على المنافسة على اللقب القاري. ورغم بعض النتائج غير المرضية مثل التعادل مع شباب بلوزداد، إلا أن الفريق مازال يحتل موقعًا جيدًا في المجموعة ويسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة.

معلومات عن قمة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

اليوم، الجمعة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يتواجه الأهلي مع شباب بلوزداد على أرض إستاد 5 يوليو. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سيتولى طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا إدارة المباراة، وسيكون الثنائي موتوييمانا وموجابا مساعدين له.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه يانج أفريكانز بنفس الرصيد، ثم يأتي شباب بلوزداد برصيد 4 نقاط، وأخيرًا ميدياما الغاني بنفس الرصيد أيضًا.

وفي مباراة الذهاب بالقاهرة في ديسمبر الماضي، انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي سيتوجه للجزائر وسط غياب 11 لاعبًا، بينهم وسام أبو علي والشناوي وبيرسي تاو وديانج. وسيكون رضا سليم حاضرًا بعد عودته من إصابة طويلة.

ومن المتوقع أن يرتدي الأهلي القميص الأسود في المباراة، في حين سيظهر حارس المرمى بالزي الأصفر.

سيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، التي تعتبر البث الحصري لدوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيقوم المعلق الليبي محمد بركات بتعليق المباراة.