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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الأهلي و شباب بلوزداد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أفريقيا مع تردداتها

يُسدل الستار مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة قوية تجمع بين قطبي الكرة العربية، النادي الأهلي المصري ونادي شباب بلوزداد الجزائري.



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و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال إفريقيا مع تردداتها

الأهلي يواجه شباب بلوزداد في اختبار صعب بدوري أبطال إفريقيا

وتُقام المباراة على ملعب 5 يوليو الأولمبي بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لمواصلة صدارته للمجموعة الرابعة، بينما يبحث شباب بلوزداد عن تحقيق فوز هام يُبقيه في صراع التأهل لدور الثمانية.

ويُعاني الأهلي من غياب العديد من العناصر الأساسية، على رأسهم محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحي، بينما يعود حارس المرمى محمد الشناوي إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد



تُقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 يوليو الأولمبي بالعاصمة الجزائرية.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



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لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال إفريقيا مع تردداتها

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلنت العديد من القنوات عن نقلها لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وإليك بعض التفاصيل:

القنوات الناقلة:

قناة beIN Sports HD 6: هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وستُنقل المباراة بتعليق محمد بركات.

هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وستُنقل المباراة بتعليق محمد بركات. قناة الجزائرية الأرضية: ستُنقل المباراة بشكل مجاني عبر البث الأرضي في الجزائر.

الترددات

القناة التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ القمر الصناعي beIN Sports HD 6 12522 27500 أفقي 5/6 نايل سات الجزائرية الأرضية 11680 27500 أفقي 5/6 نايل سات

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: على معلول- كريم الدبيس- محمد هاني- أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية- إمام عاشور- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- كريم نيدفيد- حسين الشحات- رضا سليم- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد- مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: أنتوني موديست- محمود عبدالمنعم كهربا



