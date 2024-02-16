تصريح قوي من أرتيتا تجاه حارس آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بتصريح قوي تجاه حارس الجانرز ديفيد رايا بعد تألقه مؤخرا.

أرتيتا يشيد بـ دافيد رايا

وتمكن الحارس ديفيد رايا من التألق مع نادي آرسنال في المباريات الأخيرة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وأشاد به ميكيل أرتيتا.

وأكد أرتيتا في تصريحات له:" ما يعجبني في ديفيد هو ما يفعله في المرمى، الأشياء التي يمنعنا منها، أنت لا تراها حتى لأنها لم تحدث، لأنه توقعها.

وأوضح:" من الواضح أنه كان يتمتع ببيئة صعبة للغاية، ولكن هذا ما أحبه فيه، اللاعبون الذين يتمتعون بالشجاعة والشخصية والشخصية".

ونجح أرسنال في تحقيق الانتصار أمام نظيره فريق وست هام يونايتد بستة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.