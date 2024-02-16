طبيب منتخب مصر السابق يكشف سبب زيادة معدل إصابات اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق سليمان استشاري العظام والمفاصل وإصابة الملاعب، وطبيب منتخب مصر السابق، سبب تعدد إصابات لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

سبب زيادة معدل إصابات اللاعبين

وقال طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كثرة تغيير مدربي الأحمال، هي السبب الرئيسي في الإصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعبون، وخاصة لاعبي الأندية الذي يمثلون المنتخبات المختلفة".

وأضاف طبيب منتخب مصر السابق: "كل مخطط أحمال يتبع حملا تدريبيا مختلفا، فذلك ينعكس بالسلب على اللاعبين، ولا بد من خضوع اللاعبين لاختبارات وقياسات بدنية، من حين للآخر وعرضها على مدرب الأحمال قبل البدء في البرنامج المخصص لهم".

وأشار استشاري العظام والمفاصل: "يجب أن يتحدد لكل لاعب برنامج خاص به، في الأحمال وفقا لقياسات قوة العضلات والمرونة، التي وضحت في الاختبارات وعدم ترك الأمور تسير بهذا الشكل العشوائي".

