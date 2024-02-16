سبب إصرار مبابي على الانتقال إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصادر صحفية عن سبب إصرار الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على الانتقال إلى نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سبب انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية مساء أمس الخميس عن قيام النجم الفرنسي كيليان مبابي بإبلاغ مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بقراره بمغادرة الفريق.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل، ورفض تمديد عقده حتى الوقت الحالي.

وأوضح الصحفي الموثوق ماتيو موريتو أن مبابي أخبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بأن قراره بالرحيل لم يكن يتعلق بالمال مثل ما تردد مؤخرا.

وأشار إلى أن مبابي أكد للخليفي بأن قراره جاء بسبب أهدافه الشخصية المتمثلة في محاولة المنافسة على أعلى مستوى في دوري آخر مثل الدوري الإسباني.