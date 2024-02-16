مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت بث مباشر

جولة إفريقية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2023، يستعد النادي الأهلي المصري لاستكمال مبارياته الرسمية، حيث سيخوض لقاءً مهمًا مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 في مرحلة المجموعات. يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بـ5 نقاط، ولديه نفس عدد النقاط لدى فريق يانغ أفريكانز، ولكن الأهلي يتفوق بفارق الأهداف. بالمقابل، يحتل بلوزداد المركز الثالث بـ4 نقاط ونفس فارق الأهداف كفريق ميدياما.

أقيمت المباراة الأخيرة بين الفريقين في تاريخ 8 ديسمبر في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل السلبي. يسعى نادي الأهلي للمحافظة على سجل النتائج الإيجابية، بعد أن فاز بلقب كأس السوبر المصري في المباراة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا. وعلى الرغم من غياب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الفريق، مثل حارس المرمى محمد الشناوي واللاعبين الأجانب بيرسي تاو وأليو ديانغ بسبب الإصابات والإرهاق، إلا أن النادي لا يزال يتحدى التاريخ ويتطلع إلى تحقيق الانتصار. وقد سبق للأهلي أن فاز في مباريات سابقة اثنتين من ثلاث مباريات جمعته بشباب بلوزداد، وآخر لقاء بينهما انتهى بالتعادل السلبي.

من المتوقع أن تشهد المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد منافسة حامية ومشوقة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وهذا سيضمن لهما المنافسة في مراحل الإقصاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا. يتمتع النادي الأهلي تاريخيًا بسجل حافل من الإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والقاري، ويعتبر واحدًا من أهم الأندية في العالم العربي وإفريقيا. تأسس النادي في عام 1907، ومنذ ذلك الحين يتحقق له النجاح المتواصل ويحظى بشعبية كبيرة على مستوى إفريقيا وخارجها.

من المهم أن يتم ذكر أن النادي الأهلي لديه جماهيرية كبيرة تتابع وتشجع الفريق بشكل مستمر، سواء في مصر أو في بقية أنحاء العالم العربي والأفريقي. تاريخ النادي وإنجازاته الكبيرة يجعله محط الاهتمام للعديد من محبي كرة القدم، الذين يتوقعون متابعة أداء الفريق في المنافسات المحلية والقارية. لذلك، مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد تعتبر فرصة جديدة للفريق المصري لتحقيق الانتصارات وتعزيز مكانته في بطولة دوري أبطال إفريقيا. هذا يشكل تحديًا وفرصة لكلا الفريقين لتحقيق أهدافهما والتأهل إلى الدور القادم في البطولة.

متي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يخوض النادي الأهلي مباراةً أمام نادي شباب بلوزداد في يوم الجمعة، الموافق 16 فبراير/شباط، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت على ملعب 20 أغسطس بمدينة الجزائر. ينتمي فريق الأهلي إلى المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت، وتأخذ المباراة بداية في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المصري، والثامنة مساءً حسب التوقيت الجزائري، والعاشرة مساءً حسب التوقيت السعودي. من المتوقع أن يكون اللقاء مليء بالإثارة والتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وجمع ثلاث نقاط بهدف تحقيق الهدف المنشود في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

على النحو المعتاد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، يتم نقل مباريات دور المجموعات حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة. من المقرر أن تُبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر على قناة "beIN Sports HD 6" المخصصة لنقل دوري أبطال إفريقيا. هذا الترتيب ملائم لمحبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة ومؤازرة فريقهم المفضل في رحلته نحو النجاح في البطولة القارية. يوفر هذا البث المباشر فرصة للمشجعين للاستمتاع بتجربة رياضية عالية الجودة وتعليقات محترفة تضيف المزيد من الإثارة والتشويق إلى اللقاء.

بإمكانك متابعة المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports HD 6 على الترددات التالية في نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 6 على نايل سات تردد beIN Sports HD 6 على سهيل سات التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024

من المهم أن نذكر أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون مجانية للمشاهدين في مصر فقط، وذلك عن طريق التلفزيون الأرضي. ستقوم محطة أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر قناتها الأرضية، مما يتيح للجماهير المصرية فرصة مشاهدة اللقاء بسهولة وبلا تكاليف.

هذا الإعلان يعد خبرًا هامًا لعشاق كرة القدم في مصر، حيث يتسنى للجميع الاستمتاع بمشاهدة فريقهم المفضل دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات مدفوعة أو الاعتماد على خدمات مشفرة. يمكن لأي شخص داخل مصر الحصول بسهولة على القناة الأرضية ومتابعة المباراة في راحة منزله.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفِّرهذه الفرصة فُرصة للعائلات والأصدقاء للاجتماع معًا ومشاهدة المباراة بصحبة بعضهم البعض، ما يُشكِّل جوًا ملؤه الحماس والتفاعل بين المشجعين. إنَّ هذه البثَّ المجاني عبر التلفزيون الأرضي فُرصةٌ رائعة للمجتمع المصري للتواصل والتفاعل مع أحداث الرياضة الكبرى على هذا النحو المباشر والمجاني.

بهذه الطريقة، يمكن لشعب مصر الواسع أن يستمتع بمشاهدة المباراة المهمة بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد بكل سهولة وبلا تكلفة إضافية، وهذا يزيد من جاذبية وشعبية الحدث الرياضي ويعزز مكانة كرة القدم في قلوب المصريين.

قناة الجزائرية الأرضية

القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجودة القمر الصناعي الجزائرية الأرضية (نايل سات) 11680 27500 أفقي 5/6 HD النايل سات الجزائرية الأرضية (هوت بيرد) لم يحدد 27500 أفقي 3/4 SD هوت بيرد الفضائية الجزائرية (استرا) 12577 (H) 27500 أفقي 3/4 SD استرا

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بثًا مباشرًا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو باستخدام خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب الفريق النقاط المباريات 1 الأهلي 5 3 2 يانج أفريكانز التنزاني 5 4 3 ميدياما الغاني 4 4 4 شباب بلوزداد 4 3

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

من المتوقع أن يأتي تشكيلة النادي الأهلي أمام نظيره بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

حارس المرمى هو مصطفى شوبير.

خط الدفاع هو محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط هو مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم هو حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

الأهلي ضد شباب بلوزداد.. صراع صدارة المجموعة

في بداية مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بدأ النادي الأهلي بنجاح هائل حيث حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية. في المباراتين ذهابًا وإيابًا ضد فريق سانت جورج الإثيوبي، استطاع الأهلي الفوز بثلاثة أهداف دون رد في كل مباراة، مما يؤكد تفوقه الواضح على منافسه.

ثم، في مواجهة ميدياما الغاني في أولى مباريات دور المجموعات، استمر الأهلي في سلسلة انتصاراته بفوز مهم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرض استاد السلام. جاء هذا الفوز لتعزيز موقف الفريق في المجموعة ورفع معنويات اللاعبين.

في مواجهته أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني على أرض ملعبهم، تعادل النادي الأهلي بشكل مقبول بنتيجة هدف لكل منهما. وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز، إلا أن أداء الفريق كان جيدًا في هذه المباراة وأثبت قدرته على المنافسة على أرض الفريق المنافس.

في المباراة الأخيرة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في استاد القاهرة، انتهت المباراة بالتعادل السلبي. بالرغم من أن الأهلي كان يرغب في تحقيق الفوز، إلا أن الفريقين لم يتمكنا من تسجيل أي أهداف، وهذا سبب في استمرار نتيجة المباراة دون تغيير.

بشكل عام، يبدي الأهلي أداءًا متوازنًا وقويًا في دوري أبطال إفريقيا، مما يعكس قدرته على المنافسة على اللقب القاري إذ يحقق نتائج إيجابية في معظم المباريات. وعلى الرغم من بعض النتائج التي لم تكن مرضية مثل التعادل مع شباب بلوزداد، إلا أن الفريق يستمر في احتلال موقع جيد في المجموعة، ويسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.