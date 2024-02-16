انت الأن تتابع خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد الآن ، خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب صالة أكتوبر الدولية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد
- ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي بالإمارات
بث مباشر: مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد
- ويمكنك متابعة مباراة الأهلى والزمالك لكرة اليد في دوري المحترفين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية المجانية عبر النايل سات والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تنقل المباراة عبر البث المباشر لقناة الاتحاد المصري لكرة اليد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
- الجدير بالذكر أن المران الأخير ليد الأهلي شهد تركيزا من جانب المدرب الإسباني ديفيد ديفيز خلال العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بأحداث المباراة كما شهد المران الاهتمام بالعديد من التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
- كان يد الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الماضية بنتيجة 33-22 ليواصل النتائج المميزة والقوية التي يقدمها بالبطولة.