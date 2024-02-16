انت الأن تتابع خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد الآن ، خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب صالة أكتوبر الدولية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي بالإمارات

بث مباشر: مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد