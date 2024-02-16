موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوي أبطال أفريقيا .. شوف مين معلق اليوم

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رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مسا اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، الموافق 6 شعبان 1445 هجريا مباراة هامة أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري في مباراة ضمن دور الـسادس عشر من بطولة دوي أبطال أفريقيا في نسختها الجديد 2023-2024 على أرضية مدينة أوت 1956 في العاصمة الجزائرية.

يخوض المارد الأحمر المباراة أمام بطل الدوري الجزائري، في غياب عدد من نجومه وفي مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق والذي يعاني من خلغ في منطقة الكتف نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوي أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوي أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوي أبطال أفريقيا