عودة فيرمينو.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأخدود في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والأخدود في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد بالعبيد، عبد الباسط هندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: جابرييل فيجا، فهد الرشيدي، محمد المجحد.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، آلان سان ماكسيمان، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد الأخدود مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.