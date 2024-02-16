اتهامات رشاوى.. شكوى لوزارة الشباب والرياضة ضد عدد من مسئولي نادي الإعلاميين الرياضي

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أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت أزمة جديدة داخل نادي الإعلاميين بسبب تأخر وزارة الشباب والرياضة في حسم عدد من شكاوى الأعضاء في الأزمات التي يعاني منها.

شكوى لوزارة الشباب والرياضة ضد عدد من مسئولي نادي الإعلاميين الرياضي

وكان تقدم مفوض الشركة المتعاقدة مع نادي الإعلاميين لرعاية قطاع الناشئين، بشكوى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتهم فيها عدد من مسئولي النادي وأعضاء مجلس الإدارة بطلب عطايا مالية.

وتضمنت الشكوى أن الشركة فازت برعاية قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات في نادي الإعلاميين بتاريخ 4 فبراير 2022، مقابل 500 ألف و500 جنيه.

وزعم مسئولو الشركة في شكواهم لوزير الشباب والرياضة، أنه بدأ في ممارسة عمله المنوط به طبقا للعقد إلا أنه تفاجأ بعدد من المسئولين يطلبون عطايا ومبالغ مالية وأجور شهرية.

وأكد مفوض الشركة أن عدد كبير من مسئولي النادي طلبوا الحصول على سيارات ومبالغ مالية شهرية، مطالبا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتخاذ اللازم قانونا ضد المخطئين، مؤكدا أنه قدم كل المستندات والأدلة التي تثبت صحة كلامه إلى الوزارة وجهات التحقيق المختلفة.

وكانت الفترة الماضية شهدت عدد من الأزمات داخل نادي الإعلاميين بسبب شكاوى الأعضاء من الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا.