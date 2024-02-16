نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجوم على الإسماعيلي سر إشارة نصر تجاه محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسات الكاميرات إشارة محمد نصر، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تجاه محمد إبراهيم، قائد سيراميكا كليوباترا، بالصمت خلال مباراة الفريقين، التي جمعتهما أمس، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سر إشارة نصر تجاه محمد إبراهيم

جاءت إشارة نصر تجاه إبراهيم، بسبب هجوم الأخير على الإسماعيلي، وتقليل لاعب الزمالك السابق، من قيمة الدراويش، مما دفع اللاعب للرد على قائد سيراميكا.

وفاز الإسماعيلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري.