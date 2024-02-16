نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حقيقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد وتشافي يتحدث عن وضع برشلونة والأهلي يتفوق رقميًا على شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 16-2-2024 في السطور التالية:

الهجوم على الإسماعيلي سر إشارة نصر تجاه محمد إبراهيم

التقطت عدسات الكاميرات إشارة محمد نصر، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تجاه محمد إبراهيم، قائد سيراميكا كليوباترا، بالصمت خلال مباراة الفريقين، التي جمعتهما أمس، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت إشارة نصر تجاه إبراهيم، بسبب هجوم الأخير على الإسماعيلي، وتقليل لاعب الزمالك السابق، من قيمة الدراويش، مما دفع اللاعب للرد على قائد سيراميكا.

سبب إصرار مبابي على الانتقال إلى ريال مدريد

كشف مصادر صحفية عن سبب إصرار الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على الانتقال إلى نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية مساء أمس الخميس عن قيام النجم الفرنسي كيليان مبابي بإبلاغ مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بقراره بمغادرة الفريق.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل، ورفض تمديد عقده حتى الوقت الحالي.

لويس إنريكي يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد: ليس لدي معلومة

علق لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على انتقال النجم الدولي كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، موافقته على الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، والانتقال بشكل رسمي إلى صفوف ريال مدريد، مع نهاية الموسم الجاري وتحديدا خلال صيف 2024 المقبل.

تشافي يتحدث عن وضع برشلونة ومواجهة سيلتا فيجو ومصير دي يونج

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة مضيفه سيلتا فيجو غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "لدينا خصم يعتبر واحدًا من أفضل المستعدين تكتيكيًا. أعتقد أن سيلتا تستحق المزيد من النقاط مما لديها".

وأضاف: "بنيتيز مدرب عظيم والفريق لديه أمور واضحة جدًا. بعيدًا عن المنزل، الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة لنا مقارنة بالمنزل".

وتابع: "في برشلونة؛ نحن ملزمون بتحقيق النجاح. إذا أردنا مواصلة المنافسة على الليجا فيجب أن نحصل على الثلاث نقاط غدًا، لا يمكننا أن نفشل بعد الآن".

الأهلى يتفوق في القيمة التسويقية على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024

ينتظر عشاق النادي الأهلي الموعد المرتقب لمواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء أرضية ملعب 5 جويلية في الجزائر.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره شباب بلوزداد في القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم حيث تبلغ قيمة الأهلي 32.48 مليون يورو، كما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 11.78 مليون يورو.

