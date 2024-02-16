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أحمد جودة - القاهرة - 15 هدف حصيلة فرق الفيوم وبنى سويف بالجولة 15 بالقسم الثالث

أنتهت منافسات الجولة 15 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف، ويحتل توت عنخ امون صدارة جدول الترتيب فيما يحتاج الفريق لحصد نقطة وحيدة من الثلاث جولات القادمة لنيل بطاقة الصعود رسميا لدورى القسم الثانى.



وشهدت نتائج الجولة إحراز 15 هدف خلال 5 مباريات وسط تعادل ايجابي وحيد خلال تلك المباريات فيما ساندت الأرض أصحابها فى 3 مباريات وعاندت أصحابها فى مباراة وحيدة.



حيث نجح مركز شباب اطسا فى تحقيق فوز بنتيجة 3/2 أمام شقيقه نادى مطرطارس، ليرتفع رصيد اطسا للنقطة 8 بالمركز العاشر فيما توقف رصيد مطرطارس عند 9 نقاط بالمركز التاسع.

وتعادل مركز شباب سنورس بنتيجة 2/2 أمام ضيفه نادى توت عنخ امون، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 29 بالمركز الثالث فيما ارتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 43 بالمركز الأول.

وسقط مركز شباب سمسطا فى فخ الخسارة برباعية نظيفة أمام شقيقه نادى بنى سويف، ليتوقف رصيد سمسطا عند 18 نقطة بالمركز السابع فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 35 بالمركز الثانى.

وحقق مركز شباب ابشواى فوزا بهدف نظيف أمام شقيقه مركز شباب الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 20 بالمركز الخامس فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند النقطة. 18 بالمركز السادس.



وحقق نادى اهلى الغرق فوزا بهدف نظيف أمام شقيقه نادى أبو كساة، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 20 بالمركز الرابع فيما توقف رصيد أبو كساة عند 11 نقطة بالمركز الثامن.