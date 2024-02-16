بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

جولة المارد الاحمر بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا لعام 2023، يستعد الأهلي المصري لمواصلة مشواره في المباريات الرسمية. ستقام مباراة هامة تجمعه مع شباب بلوزداد الجزائري في إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024. يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ولديه نفس الرصيد مثل فريق يانغ أفريكانز، ولكن الأهلي يتفوق بفارق الأهداف. بينما يحتل بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط ولديه نفس فارق الأهداف مع فريق ميدياما.

انتُظِمَت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثامن ديسمبر الماضي. وَانتهَتْ المباراة بالتعادل السلبي. يُسعى النادي الأهلي للمُتابَعةِ فيِ سِلَسَلَةِ النتائجِ الإيجابية بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري الذي أُقيم في الإمارات مؤخرًا. وَرغم الغيابَاتِ المؤثِرَةِ في صفوف الفريق مِثل الحارس محمد الشناوي وَاللاعِبِينَ الأجانِبِ بيرسي تاو وأَلِيو دِيانغ بِسَبَبِ الإصابات وَالإرهَاق، فإنَ النادِي يتَحَدَّى التاريخ وَيَتَطَلَّعُ لِتَحقيقِ الانتِصَارِ. إذ سبَقَ وَأَنْ انتَصَرَ الأهلي مِرّتينِ في ثَلَاثِ مبارياتٍ سَابِقَةٍ جَمَعَتْهُ بِشَبابِ بلوزداد، وَكَانَ آخِرُ لقاءٍ بَيْنَهُمَا قَدْ انْتَهَى بالتعادلِ السلبيِ.

من المتوقع أن يكون اللقاء بين الأهلي وشباب بلوزداد قاسيا ومثيرا، حيث يُسعي كلا الفريقين إلى الفوز والحصول على ثلاث نقاط، مما يتيح لهما المنافسة على التأهل إلى المراحل الإقصائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا. يتمتع النادي الأهلي بسجل تاريخي غني بالإنجازات والبطولات على مستوى البلاد والقارة، ويُعد واحدًا من أبرز الأندية في العالم العربي وإفريقيا. تأسس النادي في عام 1907، ومنذ ذلك الحين حقق نجاحات متواصلة وحظي بشعبية كبيرة على مستوى القارة الإفريقية وخارجها.

يمتلك النادي الأهلي جماهيرية كبيرة تتابع وتشجع الفريق باستمرار، سواء في مصر أو في البلدان العربية والأفريقية الأخرى. تاريخ النادي وإنجازاته الكبيرة يجذب العديد من عشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى متابعة أداء الفريق في المسابقات المحلية والقارية. لذلك، يعتبر مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد فرصة جديدة للفريق المصري لتحقيق الانتصار وتعزيز مكانته في بطولة دوري أبطال إفريقيا. هذا يمثل تحديًا وفرصة للفريقين لتحقيق أهدافهما والتأهل للمرحلة القادمة في البطولة.

متي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

سيتم إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 16 فبراير/شباط، على ملعب 20 أغسطس في مدينة الجزائر. يعتبر فريق الأهلي جزءًا من المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا مع فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وفي العاشرة مساءً بتوقيت السعودية. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل فريق للفوز والحصول على ثلاث نقاط في سبيل تحقيق الهدف المرجو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

كما جرت التقليد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن المباريات في مرحلة المجموعات يتم عرضها بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة. وتم تحديد بث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على قناة "beIN Sports HD 6" المخصصة لبطولة أبطال إفريقيا. هذا الترتيب مناسب لعشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة ودعم فرقهم المفضلة في رحلتها نحو النجاح في البطولة القارية. يوفر البث المباشر هذه الفرصة للمشجعين للاستمتاع بتجربة رياضية عالية الجودة مع تعليقات محترفة تضيف المزيد من الإثارة والتشويق للمباراة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على قناة beIN Sports HD 6 عبر نايل سات وسهيل سات باستخدام الترددات التالية.

تردد beIN Sports HD 6 على نايل سات تردد beIN Sports HD 6 على سهيل سات التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024

المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد ستكون مجانية للمشاهدين في جمهورية مصر العربية عن طريق التلفزيون الأرضي فقط. ستقوم محطة أون تايم سبورتس ببث المباراة على قناتها الأرضية، مما يمكن الجماهير المصرية من مشاهدتها بسهولة ومجانًا.

هذا الإعلان يعد خبرًا هامًا لمحبي كرة القدم في مصر، حيث يتاح الفرصة للجميع للاستمتاع بمشاهدة فريقهم المفضل دون الحاجة إلى الاشتراكات المدفوعة أو الخدمات المشفرة. يستطيع أي شخص داخل مصر الوصول بسهولة إلى القناة الأرضية ومتابعة المباراة في راحة منزله.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفِر هذه الفُرصة فرصة للعائلات والأصدقاء للتجمع معًا ومُشاهدة المباراة سويًا، مما يُخلِق جوًا من الحماس والتفاعل في أوساط المشجعين. تُعَدُّ هذه البثّ الحُرّ عبر التلفزيون الأرضي فرصةً رائعةً للمجتمع المصري للتواصُل والتفاعُل مع أحداث الرياضة الكبيرة بشكل مباشر ومجاني.

بهذه الطريقة، يستطيع الجمهور الواسع في مصر الاستمتاع بالمشاهدة الممتعة للمباراة الهامة بين الأهلي وشباب بلوزداد بسهولة تامة ودون أي تكلفة إضافية، مما يزيد من جاذبية وشعبية الحدث الرياضي ويعزز مكانة كرة القدم في قلوب المصريين.

قناة الجزائرية الأرضية

القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجودة القمر الصناعي الجزائرية الأرضية (نايل سات) 11680 27500 أفقي 5/6 HD النايل سات الجزائرية الأرضية (هوت بيرد) لم يحدد 27500 أفقي 3/4 SD هوت بيرد الفضائية الجزائرية (استرا) 12577 (H) 27500 أفقي 3/4 SD استرا

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق “تود” أو عبر خدمة “بي إن كونكت“.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب الفريق النقاط المباريات 1 الأهلي 5 3 2 يانج أفريكانز التنزاني 5 4 3 ميدياما الغاني 4 4 4 شباب بلوزداد 4 3

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

من المتوقع أن يأتي تشكيلة النادي الأهلي أمام نظيره بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

حارس المرمى هو مصطفى شوبير.

خط الدفاع هو محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط هو مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم هو حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا قبل لقاء بلوزداد

في البداية، قام النادي الأهلي ببداية ناجحة خلال مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. حقق الأهلي سلسلة من الانتصارات المتتالية، حيث تمكن من الفوز في مباراتي الذهاب والإياب ضد فريق سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في كل مباراة. تأكيدًا لهيمنته الواضحة على منافسه.

بعد ذلك، خلال مباراتهم الأولى في مرحلة المجموعات ضد فريق ميدياما الغاني، استمرّت سلسلة انتصارات الفريق الأهلي بفوزٍ هامٍ بنتيجة ٣-٠ على أرض الملعب في استاد السلام. تعزز هذا الانتصار موقف الفريق في المجموعة ويرفع من معنويات اللاعبين.

في ملاقاته مع فريق يانج أفريكانز التنزاني على ملعب الأخير، لعب الأهلي بإحترافية وحقق تعادلًا جيدًا بنتيجة هدف لهم وهدف للفريق المضيف. على الرغم من عدم تحقيق الفوز، إلا أن أداء الفريق في هذه المباراة أثبت قدرته على منافسة الفريق المضيف بقوة وإتقان.

في المباراة الأخيرة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد الجزائري على أرض ملعب القاهرة، انتهت بالتعادل السلبي. وعلى الرغم من رغبة الأهلي في تحقيق الفوز، إلا أن الفريقين فشلا في تسجيل أهداف، مما أدى إلى استمرار نتيجة المباراة دون تغيير.