نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المتوقع في قمة مباريات الدوري الإنجليزي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والإنجليزية تحديدًا، انطلاق مباراة القمة الذي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يلتقى البلوز مع السيتي، مساء، غدًا، السبت الموافق 17 فبراير 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ناثان آكي - مانويل أكانجي. -روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دجوردجي بيتروفيتش

خط الدفاع: تشيلويل - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل - مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: كول بالمر - كريستوفر نكونكو - نيكولاس جاكسون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.