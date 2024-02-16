نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يقعد محاضرة ختامية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة ختامية مع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

كولر يقعد محاضرة ختامية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

وشهدت المحاضرة، تأكيد المدير الفني على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري من أجل تحقيق الفوز، وحذر من الأخطاء الدفاعية أو استفزازات الفريق المنافس.

ويدخل الشياطين الحمر المباراة أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الرابعة من أجل تأكيد صدارته للمجموعة.

فيما يدخل الفريق الجزائري بقيادة البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني، المباراة من أجل البحث عن ثلاث نقاط هامة على ملعبه ووسط جماهيره، والوصول إلى النقطة السابعة والانفراد بالصدارة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة، برصيد 5 نقاط حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة أيضًا.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف"، قرر تعيين طاقم تحكيم رواندي بقيادة سامويل أويكوندا حكم ساحة، لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي ينتظرها عشاق الكرة العربية والإفريقية.