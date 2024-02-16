نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد .. الرميات الترجيحية تنصر الأبيض (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 28-29 خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في خامس جولات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد على ملعب صالة السادس من أكتوبر المغطاة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

وانتهي الشوط الأول مباراة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بتألق من المارد الأحمر الذي حسم الشوط لصالحه بنتيجة 14-12، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بين الأهلي والزمالك بنتيجة 24-24، لتتجه المباراة إلى الرميات الترجيحية ويفوز الفارس الأبيض بنتيجة 29-28.

وبهذه النتيجة، يحافظ رجال يد الأهلي على صدارة المرحلة الثانية من لقب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد