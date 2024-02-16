انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد .. الرميات الترجيحية تنصر الأبيض (فيديو) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 28-29 خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في خامس جولات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد على ملعب صالة السادس من أكتوبر المغطاة.
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد
- وانتهي الشوط الأول مباراة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بتألق من المارد الأحمر الذي حسم الشوط لصالحه بنتيجة 14-12، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بين الأهلي والزمالك بنتيجة 24-24، لتتجه المباراة إلى الرميات الترجيحية ويفوز الفارس الأبيض بنتيجة 29-28.
- وبهذه النتيجة، يحافظ رجال يد الأهلي على صدارة المرحلة الثانية من لقب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.
ملخص مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد
- وبدأ الأهلي المباراة بشراسة قوية وتمكن من التقدم بعد دقيقتين من انطلاق المواجهة ولكن عاد الزمالك وسجل هدف التعادل لتكون النتيجة 1-1، وتمكن الفارس الأبيض من قلب الطاولة والتقدم بنتيجة 4-2 ووسع الأبيض الفارق في المباراة لتكون النتيجة 7-4.
- في الدقيقة 12 نفذ أحمد الأحمر رمية جزائية ليتقدم القلعة البيضاء بنتيجة 8-5، وقلص المارد الأحمر النتيجة لتصبح 9-8 لصالح الأبيض ونجح الأهلي في العودة وإدراك التعادل بنتيجة 9-9 بعد تألق من الحارس عبدالرحمن حميد وبعدها حصل مدرب الزمالك مجدي أبو المجد على وقت مستقطع.
- وتقدم رجال يد الأهلي في الدقيقة الـ18 بنتيجة 10-9 ووسع الأحمر الفارق لتكون النتيجة 13-10 والشوط الأول شهد طرد للاعب محمد لاشين نجم الأهلي لارتكابه مخالفة، وتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 14-12.
- ومع بداية الشوط الثاني تقدم الأهلي بنتيجة 15-12 ولكن بعدها قلص الزمالك الفارق إلى هدف ولكن يستمر التقدم للأهلي بنتيجة 17-16، وسجل الفارس الأبيض التعادل لتكون النتيجة 17-17، وتقدم الأهلي ولكن في الدقيقة الـ18 تعادل الزمالك لتكون النتيجة 20-20 وبعدها تقدم الفارس الأبيض بنتيجة 21-20، وتعرض محسن رمضان للإصابة في الدقيقة 27 وخروج من اللقاء
- لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بنتيجة 24-24، ليتم اللجوء إلى الرميات الجزائية التي ابتسمت لصالح الزمالك وأنهى المباراة بنتيجة 29-28.