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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (يلا شوت) بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (يلا شوت) بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا،يتطلع مشجعو النادي الأهلي إلى معرفة كيفية مشاهدة مباراة فريقهم أمام شباب بلوزداد اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يقدم موقع "دوت الخليج" تقريرًا يشرح كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا مجانًا. يتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، حيث سيكون الأخير الضيف في ملعب "5 يوليو" في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (يلا شوت)

تأتي هذه المباراة بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي استضافتها مصر وشهدت تتويج كوت ديفوار ووداع مصر من دور الـ16، فيما ودّعت الجزائر المسابقة من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ينتظر الجميع بفارغ الصبر مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. يتوقع أن تكون المباراة ذات طابع قوي، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز بهدف التأهل إلى الدور التالي والمحافظة على آمالهم في المنافسة على اللقب.

ستقام المباراة على أرضية ملعب 5 جويلية، حيث سيحل الفريق المصري، الأهلي، ضيفًا على نظيره الجزائري، شباب بلوزداد. وفي ظل الترقب الكبير لهذه المواجهة الهامة، أعلن المدير الفني مارسيل كولر عن العديد من التغييرات في تشكيلة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد. يُتوقع أن يكون اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من بين القادة في تشكيلة الفريق، حيث يسعى اللاعبون جاهدين لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة مجموعتهم بكل قوة.

القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تصدرت القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في الساعات القليلة الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بسبب المباراة النارية التي يحتضنها ستاد 5 جويلية في دولة الجزائر الشقيقة، لذا يعرض لكم موقع القاهرة 24 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، تابع معنا:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

وعن تردد قناة الجزائرية الأرضية الخاصة بالبث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، فهو: 11680، القمر الصناعي نايل سات، معامل الترميز 27500 الاستقطاب:عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الشفرة الخاصة بها 1100001100000000

مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهابًا بثلاثية دون رد وإيابًا برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصارًا بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبيًا فى القاهرة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

حكم مباراة بلوزداد ضد الأهلي

ويُدير مباراة بلوزداد ضد الأهلي، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا

ويتنافس الأهلي وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا الآن



يدخل الأهلي، مباراة الليلة مُتربعًا على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثًا بـ4 نقاط وأخيرًا ميدياما الغاني بنفس الرصيد.