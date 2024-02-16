نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يتفوق على ضمك بهدف وحيد في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الشباب أمام ضمك، والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر دوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

أحداث مباراة الشباب وضمك

واستطاع الشباب التفوق بهدف وحيد في الأوقات الأخيرة من المباراة ليحصد به النقاط الثلاث.

وشهدت المباراة تعرض لاعب ضمك سنوسي هوساوي للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة ليكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل الهدف الوحيد راكيتيتش مع حلول الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليضمن الفوز لفريقه وسط منافسات قوية في الدوري السعودي.

ترتيب الفريقين بعد فوز الشباب

احتل الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 24 نقطة من 20 مباراة تفوق في ستة مبارايات وتعادل في مثلهم وتلقى 8 هزائم.

بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 30 في المركز السادس من جدول الترتيب، تفوق في 8 مباريات وتعادل في ستة مباريات وهزم في ستة مباريات.

تشكيل الشباب أمام ضمك

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: متعب الحربي، رومان سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش، هتان باهبري.

خط الهجوم: فيتينيو، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.