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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا،يتطلع الجميع بشغف إلى مواجهة الأهلي مع شباب بلوزداد، التي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، ضمن جولة الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة بشدة، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق الانتصار بهدف التأهل إلى الدور التالي والمحافظة على آمالهم في الفوز بالبطولة.

ستُقام المباراة على أرض ملعب 5 جويلية، حيث يستضيف الفريق المصري، الأهلي، نظيره الجزائري، شباب بلوزداد. وفي ظل الترقب المتزايد لهذه المواجهة الهامة، أعلن المدير الفني مارسيل كولر عن عدة تغييرات في تشكيلة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد. من المتوقع أن يقود اللاعب محمود عبد المنعم كهربا التشكيلة الأساسية للفريق، حيث يسعى اللاعبون بكل قوتهم وتفانيهم لتحقيق الانتصار والمحافظة على مكانتهم في الصدارة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مساء اليوم الجمعة لمواجهة شباب بلوزداد فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

وسبق وتعادل الأهلى سلبيًا مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال إفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا



وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخرًا فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد؟

تردد قناة الجزائرية الأرضية

-‌التردد: 11680.

-معامل الترميز: 27500.

-معامل الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

-الجودة: HD.

-القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ ⅔

جودة الصوت والصورة HD

تشكيل فريق الأهلي وشباب بلوزداد

ومن المتوقع، أن يبدأ الشياطين الحمر، بتشيكلة مكونة من، حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، أنتوني موديست.

أما بالنسبة لـ فريق شباب بلوزداد، فمن المتوقع، أن يبدأ الفريق الجزائري بتشكيلة مكونة من الاتي، حراسة المرمى: أليكسيس جندوز، خط الدفاع: حسين بن عيادة، مواد حداد، مختار بلخيتر، أشرف بودرامة، خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث، حسين سلمي، عدلان قديورة، خط الهجوم: طلال بوصوف، عبدالرحمن مزيان، ليونيل وامبا.

غيابات الأهلي عن مواجهة بلوزداد اليوم

ويغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد 11 لاعبًا: وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.