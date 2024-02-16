نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية غرفة ملابس لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق النادي الأهلي الموعد المرتقب لمواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

جاهزية غرفة ملابس لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد



وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء أرضية ملعب 5 جويلية في الجزائر.

وتمت جاهزية غرفة لاعبي الأهلي وهي على أتم الاستعداد لإستقبال اللاعبين حيث نشرت الصفحة الرئيسة للفريق الأحمر صور لغرفة الملابس وكتبت: "نظرة سريعة في غرفة ملابس الأبطال".

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد في دورى أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر شاشة مجموعة قنوات beIN Sports القطرية والمصرية التي تعد الناقل الحصري لبث فعاليات دوري أبطال إفريقيا.

التردد: 12264

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الاستقطاب: أفقي

كما أعلنت القناة الجزائرية عن بث موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد مجانًا عبر التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5