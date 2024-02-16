ملخص أهداف مباراة الشباب وضمك في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الشباب فوزا ثمينا على حساب ضمك، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر دوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ملخص أهداف مباراة الشباب وضمك

وفاز الشباب بهدف وحيد سجله اللاعب راكيتيتش مع حلول الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد من صفوف ضمك للاعب سنوسي هوساوي للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة ليكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين.

ترتيب الشباب بعد الفوز على ضمك

احتل الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 24 نقطة من 20 مباراة تفوق في ستة مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى 8 هزائم.

بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 30 في المركز السادس من جدول الترتيب، تفوق في 8 مباريات وتعادل في ستة مباريات وهزم في ستة مباريات.