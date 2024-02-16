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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.
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تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري
وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري جاء كالتالي:-
جاهزية غرفة ملابس لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024
كولر يقعد محاضرة ختامية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.
الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.
الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أنتوني موديست.