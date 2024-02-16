الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.


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تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري

وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري جاء كالتالي:-

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جاهزية غرفة ملابس لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024

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كولر يقعد محاضرة ختامية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أنتوني موديست.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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