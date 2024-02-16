بث مباشر بدون تقطيع الأن HD مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

الكثير من المتابعين يبحثون عن طرق مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم عبر يلا شوت، ويُلاحظ ارتفاع معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل بهذا الصدد. وقد كشفت مصادر سبورتس عن قائمة الأهلي المتوقعة للمباراة القادمة ضد شباب بلوزداد، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. سنتعرف في الفقرة التالية على روابط بث مباشر HD لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يلا شوت ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد فريق النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر يستعد مساء اليوم الجمعة لمواجهة شباب بلوزداد في مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة. سبق لفريق الأهلي أن تعادل مع شباب بلوزداد دون أهداف في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب في 8 ديسمبر الماضي. وقد قام مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي السويسري، بمتابعة مباريات فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدوري المحلي وفي دوري أبطال إفريقيا، بهدف تحليل نقاط القوة والضعف لبطل الجزائر قبل المواجهة القادمة في دور المجموعات. هذه المباراة تأتي بعد فترة توقف للمسابقات المحلية بسبب إقامة كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يتوجب علينا أن نُبيّن في هذه الفقرة موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، حيث من المقرر أن تُقام هذه المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 16 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. سينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الجزائر.

تشكيل قائمة الأهلي وشباب بلوزداد

يستعد الاهلي لهذه المباراه بكامل قوته لذلك سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على تشكيل النادي الأهلي في مباراة شباب بلوزداد الذي تكون هذه مباره يوم الجمعة المقبل لمعرفة تشكيلة المباراة عليك اتباع التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، كما يكون خط الدفاع: محمد هاني، اكرم توفيق، على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، كريم الدبيس، رامي ربيعه، كما يكون خط الوسط عمرو سولية، مروان عطيه، أمام عاشور، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر،حسين الشحات، كريم فؤاد، كريم نيدفيد كما يكون خط الهجوم محمود كهربا، أنتوني، موديست.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الكثير يسعى لمعرفة القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، ويُذكر أن المباراة ستُبث على قنوات بي إن سبورت الرياضية، بالإضافة إلى توفرها على جميع القنوات الرياضية الأخرى. وقد توجّه فريق الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في إطار دوري أبطال إفريقيا، حيث يُصنف الفريقين في المجموعة الرابعة، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

وتواجد في قائمة المدير الفني مارسيل كولر مدرب الفريق الأول، 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".