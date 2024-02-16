نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يوافق على ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا قبل مباراة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره بموافقته على ارتداء لاعبي الفريق شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا ‏على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كاف يوافق على ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء

كان النادي قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا قبل المباراة، التي تجمع ‏الفريقين على ملعب 5 جويلية مساء اليوم.‏

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎