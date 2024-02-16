الزمالك يحسم قمة كرة اليد بالفوز على الاهلي بالرميات الجزائية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار منافسات الدوري المصري لكرة اليد، شهدت المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي لقاءً مثيرًا انتهى بانتصار الزمالك بنتيجة 29-28.

أُقيمت المباراة مساء اليوم الجمعة في صالة الشباب والرياضة بمدينة أكتوبر.

الزمالك يحسم قمة كرة اليد بالفوز على الاهلي

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 24-24، قبل أن يحسم الزمالك الفوز في النهاية من خلال رميات الجزاء بنتيجة 29-28.

كان لاعبو الأهلي قد استطاعوا إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

كان الأهلي قد فاز في مباراته السابقة على طلائع الجيش بنتيجة 33-22، مما يؤكد استمرار تقديمه لعروض قوية في البطولة طوال الموسم.